Al San Giovanni di Dio di Fondi, per evitare le lunghe attese dei primi giorni di vaccinazione, è stata attivata una nuova postazione che consentirà di smaltire più celermente le liste d'attesa che scorrono al ritmo di 60 pazienti giornalieri per quanto riguarda gli over 80. Ad annunciarlo era stato il vice direttore del presidio di Fondi, Fabrizio Turchetta, che sta gestendo la campagna di vaccinazione. Il nosocomio fondano è il primo ospedale a raddoppiare il numero delle postazioni per ridurre i disagi relativi all'attesa che, comunque, stanno interessando anche altre strutture ospedaliere della regione. I volontari del locale comitato della Croce Rossa si occuperanno di misurare la temperatura degli utenti all'ingresso, una nuova rilevazione sarà effettuata prima del vaccino. Si raccomanda di presentarsi all'ambulatorio designato rispettando l'orario indicato, con la documentazione già compilata e con un solo accompagnatore. Oggi dunque è iniziata l'opera nel nuovo presidio, prima delle 11 erano già state somministrate tutte le iniezioni prenotate. La nuova postazione consentirà di smaltire più celermente le liste d'attesa che scorrono al ritmo di 60 pazienti al giorno.