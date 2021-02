Si è svolta questa mattina, presso il Monumento intitolato ai Martiri delle Foibe, sito in Piazzale Trieste, in un'atmosfera di sobrietà e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dall'attuale contesto sanitario, la cerimonia commemorativa del "Giorno del Ricordo", in segno di memore omaggio alle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

All'evento, organizzato dalla Prefettura d'intesa con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e in collaborazione con il Comune di Latina, hanno preso parte le Autorità civili, militari e religiose della Provincia. I labari delle associazioni combattentistiche e d'arma hanno fatto da cornice ai diversi momenti della manifestazione che ha avuto inizio con la deposizione della Corona di alloro al monumento dei Martiri delle Foibe, la benedizione del Parroco della Parrocchia Immacolata Concezione di Latina, e si è conclusa con gli interventi del Vice Presidente del Comitato provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmata, del Sindaco di Latina Dott. Damiano Coletta e del Signor Prefetto di Latina Dott. Maurizio Falco.

Nel suo intervento il Prefetto ha ricordato come per troppo tempo la tragedia delle Foibe sia stata confinata nel regno dell'oblio e come solo in tempi recenti sia stato culturalmente e storicamente definitivamente acquisita nelle coscienze della nostra Comunità. Rivolgendosi ai ragazzi che, purtroppo, quest'anno, non sono potuti essere presenti, li ha esortati ad essere portatori di memoria, ad essere sempre direttamente e personalmente informati e a dare il proprio contributo attivo, affinché quello che è stato non possa ripetersi mai più.