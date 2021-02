Trova un portafogli con patente, carte di credito, bancomat e 20 euro in contanti e lo porta alla polizia. È successo questa mattina, a Latina, dove un cittadino camerunese residente nel capoluogo, si è presentato presso gli uffici della Polizia Stradale di Latina proprio per consegnare quanto ritrovato in strada, mentre si recava al lavoro in bicicletta.

Tempestivamente, venivano effettuati accertamenti finalizzati al rintraccio del malcapitato che aveva perso il portafogli il quale, in breve tempo, veniva avvisato del ritrovamento e invitato a recarsi presso gli uffici di Polizia, per la restituzione di quanto smarrito.