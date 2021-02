Dopo il discorso di benvenuto del Comandante Provinciale, all'interno del quale sono state elencate le attività svolte nel territorio, oltre alle criticità legate prettamente agli aspetti logistici, il Prefetto ha espresso la propria soddisfazione per il nuovo incarico sul territorio ed ha manifestato la propria determinazione, a supportare le legittime richieste del Comando presso i vertici dell'Amministrazione dell'Interno.

Si è tenuta questa mattina, la visita del Prefetto Maurizio Falco presso la sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Latina. Il Prefetto è stato accolto dal comandante Stefano Smaniotto e dall'ingegnere Piero Simonetti, per poi incontrare il personale operativo, amministrativo e i rappresentanti delle sigle sindacali nel piazzale della Caserma, nel pieno rispetto delle misure anti contagio attualmente vigenti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli