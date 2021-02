Impianti di riscaldamento non funzionanti nel poliambulatorio di Aprilia in via Giustiniano, disagi per gli utenti e il personale sanitario. La denuncia arriva dal coordinatore del Tribunale del Malato, Claudio Frollano, che sottolinea come l'impianto di riscaldamento della struttura sia fuori servizio da quasi una settimana.

"Era stato disposto un primo intervento di riparazione - spiega - nei giorni scorsi che sembrava aver risolto la situazione, invece da lunedì l'impianto è completamente spento e sono al freddo sia i cittadini che gli operatori sanitari". Dalla direzione sono partiti gli ordini per la riparazione ma il Tdm chiede un intervento di riparazione. "Gli utenti stanno subendo disagi, speriamo una pronta risoluzione del problema".