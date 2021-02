Nessun ampliamento per la discarica di Borgo Montello. La Regione Lazio ha infatti detto no alla richiesta presentata da Ecoambiente.

"La direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio ha espresso parere negativo alla richiesta della della società Ecoambiente per l'abbancamento di ulteriori volumetrie di rifiuti presso l'invaso di Borgo Montello - scrivono in una nota Claudio Moscardelli, Franca Rieti, Nicoletta Zuliani, Enrico Forte e Salvatore La Penna. -Un atto che conclude il complesso procedimento di autorizzazione integrata ambientale richiesto da Ecoambiente, e che vedrà la stessa società obbligata a realizzare il capping definitivo per la messa in sicurezza ambientale dell'invaso.

Come esponenti del Partito democratico a tutti i livelli ci riteniamo soddisfatti di tale decisione, ricordando che non si è mai abbassata la guardia su una vicenda così delicata, di vitale importanza per Borgo Montello e i sui residenti, ma anche per l'intero territorio comunale. Il completamento della messa in sicurezza della discarica, a fronte della analisi ambientali che non lasciano dubbi sulla pericolosità della situazione, rappresenta un primo passo verso chiusura di un capitolo estremamente doloroso sulla gestione dei rifiuti in una stagione dove si sono gestite emergenze senza pensare alle conseguenze per le generazioni future. E' il momento di tutelare l'ambiente e le persone: ce lo chiedono i fatti, ce lo chiede l'Europa che punterà sempre più sulla sostenibilità e la circolarità".