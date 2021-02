Il Comune di Cori, con delibera di giunta n.14 dell'11/02/2021, ha deciso di aderire al progetto "Sport nei Parchi" promosso con Avviso pubblico da Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI per la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all'aperto, sia in autonomia che attraverso le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse e i Comuni – che vadano oltre il periodo di emergenza - per l'utilizzo di aree verdi comunali.

L'avviso pubblico è stato predisposto in attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 10 novembre 2020 con il quale ANCI e Sport e Salute S.p.A. hanno convenuto di predisporre un piano d'azione per la messa a sistema, l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi e attività sportive e motorie nei parchi urbani.

In particolare, il Comune di Cori intende partecipare alla "Linea di intervento 2" indicata dal progetto "Sport nei Parchi" che prevede l'identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare a "Urban sport activity e weekend" per offrire attività sportiva gratuita alla comunità nei fine settimana. A tal fine sono state individuate due aree pubbliche: a Giulianello, un giardino di dimensioni di circa 2100 mq, situato accanto a piazza 11 settembre 2001 e lungo l'importante arteria stradale di via Artena, collegamento tra il borgo di Giulianello e quello di Artena; prende il nome dalla ex stazione ferroviaria posta a pochi metri dal parco e dismessa nel corso del secolo scorso, è già dotata di un'area di ristoro con un piccolo chiosco e ha la possibilità di installare internet in tecnologia fibra ottica; a Cori, un'area verde (pineta) nei pressi dell'importante convento di San Francesco (del 1526), nella parte a valle del centro storico di Cori; dal convento stesso prende il nome in Giardino di San Francesco, per anni ha ospitato piccole manifestazioni, raduni, eventi, ed è stata restaurata nel maggio 1992 (grazie al Ministero del Lavoro - UPLMO - Latina, dal Comune di Cori ass.to Lavori Pubblici, Coop. arti visive, spazio aperto, ML). Dista solo 100 metri da piazza della Croce (una delle due piazze principali del paese) ed è situata accanto alla circonvallazione Antonio Gramsci (importante strada di collegamento tra piazza della Croce e piazza Signina), utilizzata spesso dai cittadini per fare una semplice passeggiata o per fare sport. Il giardino presenta tre ingressi e dispone anche di un accesso per i disabili. E' dotato di energia elettrica e ha la possibilità di installare linea internet wi-fi in fibra ottica.