A partire dal prossimo 1 marzo i lavoratori addetti ai servizi presso le strutture ospedaliere della Asl di Latina, figure come ausiliari e portantini, si vedranno riconoscere dall'azienda appaltatrice un'ora e mezza di prestazione lavorativa in più a settimana. E' stato migliorato, di fatto, il precedente accordo sindacale del novembre 2016. Lo annuncia il Segretario Generale del Sindacato Clas, Davide Favero, che afferma:

"Possiamo ritenerci soddisfatti per il raggiungimento di questa intesa. Dopo una lunga ed estenuante trattativa di secondo livello, durata più di un anno e in piena crisi pandemica, siamo riusciti a salvaguardare e migliorare le condizioni salariali dei lavoratori oltre a ottenere un riconoscimento economico una tantum in busta paga. Vigileremo sulla corretta applicazione dell'accordo sindacale e sul mantenimento degli impegni assunti dall'azienda, in difesa delle maestranze che ci onoriamo di rappresentare. Continueremo a lavorare affinché le condizioni dell'appalto Asl consentano un ulteriore evoluzione migliorativa anche dei traguardi fino ad oggi raggiunti in favore dei lavorator