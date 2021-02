Prosegue l'attività del progetto "Cura famiglie", proposto dal Rotary Club Latina insieme al Rotary Club Latina San Marco e al Rotary Club Monte Lepini, in collaborazione con la Caritas Diocesana. Il progetto si rivolge alle famiglie più vulnerabili, colpite dalle conseguenze della pandemia, offrendo un sostegno economico e nel contempo mettendo a loro disposizione le professionalità dei propri soci con azioni di servizio nel settore medico, legale e amministrativo.

Un contributo al "Cura Famiglie" è arrivato di recente anche dal locale club dell'International Inner Wheel – una delle maggiori organizzazioni femminile di servizi al mondo - che nel ricordo della socia Patrizia Polito, scomparsa di recente, ha donato 4 card di acquisto di beni di prima necessità da spendere presso i magazzini Conad. Una donazione che i responsabili del progetto hanno immediatamente offerto alla Caritas che le metterà a disposizione delle famiglie più colpite dalle conseguenze della pandemia.

Martedì 23 febbraio è invece in programma il Rotary Day 2021. I tre club del Rotary (Latina, San Marco e Monti Lepini) doneranno alla Mensa della Caritas 125 pasti caldi. La distribuzione dei pasti è prevista nel primo pomeriggio (ore 16.00) presso la Mensa cittadina di Latina "Don Adriano Bragazzi "in Via Cicerone. I pasti peraltro sono stati commissionati a due ristoranti cittadini, nel preciso intento di aiutare anche una delle categorie più colpite dalle restrizioni sanitarie in vigore.