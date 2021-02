Giuseppina Rizzo è stata una donna di grande carattere che ha lasciato ai familiari un patrimonio umano molto prezioso. I funerali si sono celebrati nella chiesa di San Luca a Latina. «La signora Pina», come molti la chiamavano era una donna dotata di una grande bontà e profondo altruismo. Sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore ai familiari.

E' stata una protagonista della storia della pasticceria della città di Latina. E' morta Nonna Pina (Giuseppina Rizzo), figlia di Turi Rizzo. «E' un giorno tristissimo - ricordano i familiari - lascia un vuoto enorme e ci ha voluto bene, trasmettendo la passione per i dolci e non ci ha mai lasciati soli».

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli