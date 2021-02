Dare un presente e un futuro a un parco che doveva essere uno dei simboli della rinascita della marina, e che invece finora ne ha rappresentato il capitolo più imbarazzante finendo al centro delle contestazioni della Corte dei Conti con undici tra amministratori e dirigenti del Comune rinviati a giudizio e chiamati a difendersi in un processo ad aprile. L'intento dell'amministrazione Coletta, anch'essa finita sotto accusa, è quella di dare una nuova strada amministrativa al Parco Vasco De Gama, l'area gioco e sport finanziata con i soldi del Plus sotto l'amministrazione Di Giorgi e finita nel limbo tra burocrazia, mancanza di risorse e ritardi. E i risultati già si vedono perché chi ha fatto una passeggiata nel weekend scorso nell'area attrezzata in via Casilina ha potuto vedere i miglioramenti apportati dal progetto di riqualificazione e gestione affidato alla cooperativa Il Quadrifoglio, vincitore dell'appalto decennale e che da tempo ha messo mano a tutta la struttura.

L'affidamento del Parco Vasco de Gama ha previsto la manutenzione straordinaria dei fabbricati che sono stati oggetto di atti vandalici e furto. Il loro ripristino, insieme alla realizzazione di una recinzione di tutta l'area che realizzerà l'Amministrazione comunale, consentirà di consegnare alla cittadinanza un bene importante anche per l'economia del mare. Negli ultimi mesi l'Amministrazione ha già messo in sicurezza tutto il Parco, in particolare l'area giochi per i bambini.

La cooperativa Il Quadrifoglio, oltre alla gestione del parco Vasco da Gama, ha ottenuto in affidamento anche il parco Faustinella di Latina Scalo. Nell'area del litorale ha rimesso in sesto il bar, ridotto in questi anni ad alcova per senzatetto, sta creando un'area pic nic e anche un campo di paddle, tra le migliorie del progetto, ha ripristinato i percorsi sportivi e riqualificato l'area giochi. E' stata ripristinata l'illuminazione su tutta l'area e sono state posizionate le telecamere mentre il Comune ha appaltato i lavori per la recinzione che inizieranno a breve. Gran parte degli interventi sono stati eseguiti dal servizio Patrimonio e Decoro mentre il servizio Ambiente ha lavorato alla risistemazione e pulizia dei canali. Una delle possibilità che si sta pensando per quest'area è anche quella di ospitare il presidio estivo della capitaneria di porto.