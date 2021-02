E' la dottoressa Silvia Cavalli il nuovo direttore generale della Asl di Latina. La nomina è arrivata nella giornata di oggi direttamente con decreto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. L'incarico avrà una durata triennale.

Silvia Cavalli succede, dunque, al dottor Giorgio Casati, che da alcune settimane ha lasciato la direzione generale della Asl di Latina per andare a Roma. Silvia Cavalli era fino ad oggi direttore amministrativo della Asl Roma 2 una delle più importanti della Capitale. Ora andrà a guidare la direzione generale della provincia pontina. Nata a Rieti nel 1972, Cavalli era alla Asl Roma 2 dal 2017 come direttore amministrativo. Precedentemente aveva ricoperto lo stesso incarico in Abruzzo, a Chieti e Avezzano.