Lontano dagli occhi ma non dal cuore, perché anche se il Covid e l'emergenza sanitaria hanno impedito e limitato gli spostamenti tra Comuni e Regioni, i cittadini non si sono dimenticati delle bellezze naturali e architettoniche di tutta Italia. E lo hanno fatto votando - in ben 2.353.932 - sul sito del Fondo Ambiente Italiano (Fai), per il decimo censimento dei "Luoghi del Cuore", realizzato in collaborazione con Intesa SanPaolo.

La classifica nazionale ha visto eccellenze note e nuove entrate "lottare" a colpi di voti per raggiungere le vette più alte della classifica. La provincia di Latina, nella gara in cui a decidere non sono stati esperti, bensì i cittadini, si è fatta valere: il territorio compare ben tre volte con Sezze, Terracina e Latina.

Monastero delle Clarisse

Alla posizione numero 37 della classifica nazionale c'è Sezze, con il Monastero delle Clarisse e la Chiesa di Santa Chiara, entrambi parte di un complesso esteso per migliaia di metri quadrati, costruito nel 1556, oggi purtroppo in avanzato stato di degrado per mancanza di manutenzione. Il comitato "Valore Paese Sezze", nato nel 2018 con l'obiettivo di tutelare e promuovere la bellezza dei Monti Lepini, chiede il restauro di questo luogo-simbolo per il quale si è impegnato a raccogliere 8.102 voti.

Istituto Gregorio Antonelli

Posizione numero 46 per Terracina, con la Chiesa dell'Istituto Gregorio Antonelli. La struttura, attestata già nel Settecento, fa parte dal 1887 dell'orfanotrofio - oggi Casa Famiglia - fondato in quell'anno dal conte Agostino Antonelli in memoria del padre Gregorio e da allora affidato alla Congregazione delle Suore della Carità.

L'edificio di culto, legato alla devozione popolare per un'immagine settecentesca del Salvatore in veste di Gesù Bambino, venne ampliato e decorato nel 1913. La chiesa mostra problemi di umidità di risalita ed è stata votata per chiedere un intervento conservativo. Ha ottenuto 6.913 voti.

Il Quartiere Nicolosi

Nei mesi scorsi avevano lanciato la sfida, e alla fine ce l'hanno fatta: i membri del Comitato sono riusciti a portare il quartiere tra i luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti. Nello specifico, il quartiere ha raggiunto la posizione 189 (nazionale) grazie a 2.354 votanti. Un risultato negativo? Tutt'altro: bisogna tenere conto che nella votazione erano inserite migliaia di località italiane, e arrivare tra le prime 200 è un risultato importante, soprattutto se si pensa a come è nata questa candidatura. Il quartiere, che compare nelle cronache non solo locali soprattutto per un avanzato stato di degrado sociale, tra frequenti fenomeni di spaccio e risse, ha voluto dimostrare che è abitato da persone che hanno voglia di rivalsa, di bellezza e di legalità. È la prima volta che il Nicolosi entra nella classifica e si punta a macinare posizioni in classifica nelle prossime edizioni.