Al via i lavori di asfaltatura delle strade comunali finanziati con fondi di bilancio stanziati dall'Amministrazione Giovannoli attraverso risorse disponibili derivanti dall'avanzo di amministrazione. La direzione dei lavori è interna, con l'arch. Riccardo Ianiri.

È in corso in questi giorni il rifacimento di via Nuova: «Si tratta della strada che costeggia il centro storico di Sermoneta e che conduce a Porta delle Noci, uno degli ingressi del paese», spiega l'assessore delegata al centro storico Maria Marcelli.

L'appalto prevede anche il rifacimento di via Le Pastine, nel tratto tra via Battaglia di Lepanto (cavalcavia ferroviario) e il semaforo con via dell'Irto. I lavori sono in programma per martedì 2 marzo. Il tratto dal semaforo di via dell'Irto a bivio di Doganella era stato rifatto lo scorso mese da parte della Provincia di Latina, su input dell'amministrazione comunale.

«Naturalmente gli interventi di sistemazione delle strade comunali non si sono mai fermati e stanno proseguendo anche in questi giorni con la riparazione delle buche», spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici Nicola Minniti. «Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sappiamo che il lavoro da fare è tanto, ma l'impegno per garantire la sicurezza stradale da parte di questa amministrazione è sempre costante».