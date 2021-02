Il mare chiude di nuovo al traffico: è infatti fissato a domenica 28 febbraio il secondo appuntamento di Buona Domenica, che dedica la zona del litorale a sinistra a chi ama l'aria aperta. Ma stavolta c'è di più, perché anche a destra ci saranno novità: fino al 14 marzo saranno infatti in mostra alcune opere di Sergio Ban presso la ludoteca del Parco Vasco da Gama recentemente ristrutturato e che proprio all'artista sarà intitolata.

Una decisione, quest'ultima, presa in accordo con il Comune di Latina dalla cooperativa Il Quadrifoglio, assegnataria del parco pubblico per i prossimi dieci anni e che già ha finanziato attraverso l'Art Bonus il restauro del murales di Ban all'ex campo profughi Rossi Longhi che dovrebbe iniziare in primavera. All'incontro ha partecipato il consigliere con mandato alla Promozione dell'Arte Contemporanea, Fabio D'Achille, che insieme all'Associazione Sergio Ban ha organizzato la mostra, tutta dedicata al mondo dei bambini e dei ragazzi. Un tema ricorrente nelle sculture, nei disegni, nei dipinti e nelle incisioni dell'artista.

"L'appuntamento con la marina di Latina diventa sempre più ricco – sottolinea Elettra Ortu La Barbera – L'intensificazione delle attività all'aria aperta, il godere di più delle bellezze naturali che ci circondano rappresentano un nuovo modo di vivere per tutti: il covid ha modificato radicalmente le nostre abitudini e il nostro lungomare ci offre tutte queste possibilità. Chiuso al traffico veicolare riesce ad esprimere le sue potenzialità pienamente. Il paesaggio sospeso tra lago e mare permette di conoscere meglio anche le radici di questo territorio e di fare delle attività sostenibili, nel rispetto della natura, ora più che mai fragile e amica. L'impossibilità a causa della pandemia di potersi muovere regala la scoperta di luoghi familiari, che visti con uno sguardo diverso permettono a chiunque di fruirne, ed alle attività economiche di lavorare nel rispetto delle regole che il periodo ci impone. La nostra marina adesso è ancora più bella con il parco Vasco da Gama ristrutturato ospiterà nella ludoteca la mostra di Sergio Ban, artista visionario e strettamente legato all'elemento naturale. Tutto questo è frutto di una visione politica di utilizzo delle risorse territoriali come opportunità di conoscenza e di fruibilità per tutti i cittadini, ma anche di resilienza rispetto