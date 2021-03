Devastanti, inattaccabili, insuperabili, imperforabili. Quando si parla dei Citizens di quest'anno gli aggettivi (positivissimi) si sprecano, così come si sprecano le loro vittorie: fin ora 18 in Premier League e 6 in Champions League. La squadra allenata da Guardiola da un lato si è letteralmente impossessata del campionato inglese, considerando l'importante vantaggio sulle inseguitrici, e dall'altro lato si sta impossessando della coppa dalle grandi orecchie, con tutto il rispetto per la "vittima sacrificale" Borussia M'Gladbach e per le concorrenti per la vittoria finale PSG, Liverpool e Juventus. Tranne il Bayern Monaco non ci sono squadre che in Europa possano davvero impensierire il Manchester City. Si accennava prima alla forza dei Citizens che è evidente non solo se si guarda al numero di vittorie ottenute ma anche se si guarda al numero di sconfitte subìte: 2 in Premier League e 0 in Champions League. Per comprenderne ancor meglio la grandezza è necessario menzionare altri interessanti numeri. Quali? Quelli che fanno riferimento ad esempio alla precisione in fatto di passaggi – la media è dell'89% circa sia quando il City gioca in Inghilterra sia quando gioca in Europa – oppure ai tiri in porta – rispettivamente 15.4 in Premier League e 15.5 in Champions League. Non male per una squadra che quest'anno punta a tutto, anche alla Coppa di Lega e all'FA Cup.

In Premier League non c'è storia

Dopo il pareggio contro il WBA alla 13a giornata di Premier League, per il Manchester City è stato un "crescendo rossiniano" di risultati positivi. Per la precisione sono state 12 le vittorie consecutive, e che vittorie! Tra le vittime della furia Citizens impossibile non menzionare Liverpool, Tottenham e Arsenal, non certo tre squadrette qualsiasi. E tra le prossime vittime potrebbero esserci anche Manchester United e Leicester City. Se così fosse sarebbe game over per quanto riguarda quest'edizione del campionato inglese che finora ha avuto una sola squadra saldamente al comando ed è quella allenata da Guardiola. Chi ha scelto di puntare a inizio stagione sul City, approfittando dei migliori bonus scommesse, probabilmente non pensava che con il passare dei mesi sarebbe diventato così forte e insuperabile. A dire il vero non lo pensava nessuno, nemmeno tifosi ed esperti di calcio che avevano ancora negli occhi il Liverpool dell'incredibile stagione 2019-2020 che è culminata con la vittoria della Premier League, della Supercoppa UEFA e della Coppa del Mondo per club FiFA. Ma la Premier League, si sa, è uno dei tornei più entusiasmanti che ci siano proprio perché ogni anno regala emozioni sempre nuove, e quest'anno è la volta del Manchester City che si è recentemente sbarazzato del Liverpool per 4 a 1, del Tottenham per 3 a 0 e dell'Arsenal per 1 a 0. E ora si vedrà quale destino riserverà allo United durante il derby di Manchester, United che è l'ultimo baluardo rimasto per fermare la corsa inarrestabile in campionato della squadra allenata da Guardiola.

Favorito numero uno per la Champions League



Il Manchester City è il favorito numero uno per la vittoria della Champions League insieme al Bayern Monaco, che contro la Lazio è sembrato di un altro pianeta. Ok il girone C non sarà stato uno dei più complicati, comunque 13 goal segnati e 1 solo goal subìto in 6 partite è davvero un bottino di tutto rispetto per i giocatori in maglia azzurra. Come di tutto rispetto è stata la partita degli ottavi d'andata del Manchester City che si è imposto per 2 a 0 sul non irresistibile Borussia M'Gladbach. La squadra tedesca ha zero possibilità di ribaltare questo pesante risultato, non solo perché è tecnicamente inferiore rispetto al City ma soprattutto perché il City è superiore in igni ruolo! E lo dimostrano i 9 tiri in porta, il 61% di possesso palla e i 790 passaggi realizzati, di cui il 92% sono andati a buon fine. Qualcuno potrebbe sostenere che finora il Manchester City in Champions League non ha ancora incontrato avversarie di spessore. Vero, ma per come sta giocando in questi mesi solo il Bayern Monaco potrebbe dare molto fastidio. Non certo squadre – che comunque stanno facendo bene – come PSG, Liverpool e Juventus.

Il trionfale cammino in Coppa di Lega

Il 25 aprile il City giocherà la finale di Coppa di Lega contro il Tottenham, dopo aver superato meritatamente avversarie del calibro di Arsenal e Manchester United. E ancora una volta i numeri sono dalla parte del Manchester City: il 4 a 1 sull'Arsenal e il 2 a 0 sul Manchester United sono assai confortanti. Non solo: dal terzo turno in avanti Il Manchester City ha segnato 11 goal e ne ha subìti 2. Tenendo presente che le partite per qualificarsi per la finale sono state solamente 4…Se il cammino del City in Coppa di Lega può dirsi sin qui perfetto, sarà perfetto anche il modo di affrontare il Tottenham già battuto in Premier League all'andata per 2 a 0 e al ritorno per 3 a 0. Per gli Spurs insomma non ci sarà scampo!

I quarti di finale di FA Cup

Dulcis in fundo, l'FA Cup. Qui il Manchester City se la vedrà il 20 marzo ai quarti di finale con l'Everton di Ancelotti. La partita sulla carta si prospetta interessante anche se dall'esito quasi scontato: i Citizens in Premier League hanno già "sbranato" i Toffees grazie ai goal di Foden, Mahrez e Silva e grazie soprattutto al bel gioco espresso. Numeri alla mano si parla di ben 16 tiri in porta, 10 calci d'angolo e la solita precisione nei passaggi che è stata del 90% su 755 passaggi realizzati. Va bene che il pallone è rotondo e che nel calcio tutto può succedere, soprattutto in quello dell'ultimo periodo fatto di continui stop and go, ma il Manchester City quest'anno difficilmente si farà sfuggire l'FA Cup. Allo stesso modo non si farà sfuggire la Coppa di Lega e la Premier League. Capitolo a parte potrebbe essere la Champions League che, come detto, ha nel Bayern Monaco la rivale più complicata da superare per quanto riguarda la conquista della coppa dalle grandi orecchie.