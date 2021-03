Con la liberatoria in mano, firmata da i genitori, tutti in fila per il sogno di recitare e ritagliarsi uno spazio di celebrità. Così si erano presentati ieri tanti bambini tra i 6 e i 13 anni al casting per il nuovo film di Emanuele Crialese, convinti di varcare i camcelli dell'ex Rossi Sud e poter sostenere un provino con la produzione del film che avrà come protagonista Penelope Cruz. Ma nonostante la Latina Film Commission avesse programmato scaglionamenti e percorsi per non creare assembramenti, il casting ha avuto talmente tanto successo che all'ora di pranzo la situazione è apparsa fuori controllo ed è stato chiesto l'intervento della polizia locale. La gente si stava accalcando, bambini e genitori, e non era possibile in quelle condizioni far rispettare le prescrizioni anticovid.

La zona è stata sgomberata e sul cancello dell'area dell'ex Rossi Sud alle porte di Latina è stato affisso un cartello che spiegava l'annullamento de casting e spiegava ai piccolo partecipanti della possibilità di prenotare un appuntamento alla mail immensitascouting@gmail.com.

Il casting è aperto e tra le figure che servono alla produzione ci sono una ragazzina tra i 10 e i 13 anni, un bambino tra gli 8 e gli 11 anni e una bambina tra i 6 e i 9 anni. Il provino consisterà in una breve videointervista e non è richiesta alcuna esperienza cinematografica pregressa, una modalità che ha fatto gola evidentemente a tanti aspiranti, invogliandoli a provare l'emozione di un provino a pochi passi da casa e non solo, vista l'alta partecipazione di partecipanti venuti da fuori Latina. Non ci saranno provini neanche nella giornata di domani ma la produzione assicura che tutti quelli che si erano prenotati verranno richiamati e avranno la possibilità di far sostenere il provino ai bambini.