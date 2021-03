Porta Futuro Lazio e DiSCo (Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza) hanno organizzato per domani, mercoledì 3 marzo alle 16, l'incontro on line "Open Innovation. Nuove professioni, nuove tecnologie" sul canale Facebook ufficiale.

"In un mercato globale è ormai consolidata l'idea di trovare nuove risposte nell'innovazione tecnologica - si legge nella nota di Porta Futuro - Stiamo assistendo, in modo repentino, ad un cambio di paradigma che declina nuove risorse e nuove opportunità. L'industria 4.0 non è più una semplice proposta ma un processo sostanziale che riesce a migliorare l'efficienza e l'organizzazione del lavoro. Oggi alcuni territori, come la Regione Lazio, stanno già operando per favorire lo sviluppo degli Open innovation center, ossia luoghi di aggregazione e dialogo, fisici e virtuali, animati da realtà in grado di supportare e favorire il talento come università, istituti di ricerca e associazioni industriali di categoria".

In queste agorà dell'innovazione, studenti e imprenditori possono: verificare se e come trasformare le proprie idee in progetti sostenibili; trovare i primi finanziamenti sia attraverso bandi locali ed europei sia grazie a hackathon e "call for ideas".

Obiettivi della conferenza: Favorire la consapevolezza della trasformazione in atto sia in ambito di organizzazione che di opportunità; Incoraggiare una verifica sulle opportunità che l'Industria 4.0 sta sviluppando e che svilupperà nei prossimi anni; Promuovere le buone pratiche che decodificano questa trasformazione e che riescono a sostenere nuove opportunità occupazionali.

Interventi:

- Alessandro Marcuccilli (Coordinatore sedi PFL Latina e Cassino) – Introduzione al tema del webinar.

- Alessio Pontillo (Presidente DiSCo Lazio) – Il tema del riconoscimento del Diritto alla Conoscenza come approccio inclusivo e le azioni che la Regione Lazio sta attuando per salvaguardare i diritti dei cittadini di fronte ad una sfida in cui si rischia, invece, che emergano forme di esclusione.

- Francesco Ferrante (Docente Unicas) – Il ruolo degli atenei in questo contesto di trasformazione e innovazione. Come l'università, soprattutto all'interno di politiche industriali adeguate possa diventare il collante tra impresa e formazione. Situazione attuale e prospettive future.

- Francesco De Angelis (Presidente ASI Lazio) – Come le imprese si stanno organizzando per cogliere le opportunità di questa trasformazione in atto. Come organizzarsi e quali metodologie mettere in campo per raccogliere la sfida della competizione di mercato.

- Leonardo Valle (Advanced Advisor) – Sta cambiando il mondo e con lui tutti i paradigmi dell'economia. Come possono superare la crisi le nostre aziende italiane? Sfruttando le opportunità della Quarta Rivoluzione industriale.

Coordina: Andrea Tiberi (Operatore PFL Latina).

