Ieri presso il drive in di Giulianello è stato fatto lo screening agli studenti e agli insegnanti della scuola media di Cori e dell'asilo privato Winnie the Pooh. Sono stati effettuati circa 120 tamponi . Due ragazzi della scuola media sono risultati positivi.

La Asl di Latina ha già preso tutte le misure di prevenzione idonee e necessarie al caso.

"Attualmente sul territorio di Cori e Giulianello si registrano 51 casi positivi - afferma il sindaco Mauro De Lillis - Quattro risultano ricoverati, tutti gli altri in isolamento domiciliare. La parola d'ordine , anche oggi, è quella dell'attenzione e del rispetto delle regole vigenti in materia anti-covid. Tutti , ancora, dobbiamo rispettarle: senza indugio. Noi ci rilassiamo, il Covid no: le conseguenze le conosciamo molto bene".