La notizia non è stata ancora confermata in via ufficiale ma il presidente del Parco Nazionale del Circeo, Antonio Ricciardi avrebbe consegnato questa mattina le proprie dimissioni. Ancora non si conoscono le motivazioni che sarebbero da ricondurre a motivi personali.

Nelle prossime ore potrebbero comunque arrivare nuove informazioni a riguardo. Aumenta la situazione di incertezza all'interno dell'Ente Parco, le dimissioni di Ricciardi arriverebbero infatti dopo la bocciatura da parte del Ministero dell'Ambiente dell'atto con cui il direttivo aveva designato la terna dei nomi per l'incarico di direttore.