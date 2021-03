Nella Giornata Internazionale della Donna, l'Amministrazione comunale ha voluto omaggiare la figura di Maria Plozner Mentil e quella di tutte le "Portatrici carniche", nell'ambito di una cerimonia presso il parco Plozner, dove è sito il monumento a lei dedicato, alla quale hanno partecipato il sindaco Giada Gervasi, il consigliere Francesca Avagliano e alcuni rappresentanti della sezione di Sabaudia dell'Associazione Nazionale Alpini.

"Nella giornata in cui si omaggia la figura femminile, abbiamo voluto rivolgere un pensiero a tutte le donne che hanno preso parte alla Grande Guerra nel ruolo di portatrici di munizioni, divenendo un esempio per le altre donne che diedero aiuto ai combattenti e per tutte quelle che oggi combattono, seppur su altri fronti e battaglie di diversa natura, a sostegno del prossimo e per il bene delle diverse comunità. A loro e a tutte le donne un augurio per questa ricorrenza, affinché possa continuare ad essere foriera di emancipazione" – ha commentato il sindaco Gervasi, che ha deposto un mazzo di fiori al monumento.