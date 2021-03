All'evento, che si è svolto con una piccolissima delegazione di amministratori e consiglieri a causa delle normative anticovid, hanno partecipato anche alcune donne presidenti di associazioni locali la cui attività è particolarmente preziosa per la città: Regina Abagnale, presidente dell'Andos, Veronica Savona, dell'Associazione contro la violenza sulle donne Nadyr, Arianna Carnevale, presidente della Croce Rossa di Fondi e Daniela Vitelli, presidente della Fidapa.

"La sensibilità non è donna - recita la targa scoperta questa mattina - la sensibilità è umana. Quando la trovi in un uomo è poesia".

Per questo motivo, per rendere riconoscibile il neonato alberello del giardino comunale, la presidente della commissione Pari Opportunità Mariapalma Di Trocchio e l'assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino hanno scelto una frase di Alda Merini.

La sensibilità è donna? No, è umana.

Oggi, per celebrare tutte le donne della città e del mondo, è stato piantato ai piedi della Casa Comunale di Fondi un piccolo albero di mimosa che giorno dopo giorno, è l'augurio, possa trasformarsi in un monumento naturale dedicato al gentil sesso.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli