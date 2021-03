Neanche con le proroghe dei campionati al 27 marzo si è acceso un barlume di speranza per le due società di basket di Latina, Nuova Pallacanestro Latina (NPL) e New Basket Time 2018 (NBT) in cerca di un impianto dove giocare e allenarsi e, soprattutto, di risposte concrete da parte dell'amministrazione. Perché chi opera nello sport a Latina, non può che vivere di speranza e poco altro vista la situazione complicata e farraginosa degli impianti sportivi aggravata dallo stop della pandemia, dalla partita complessa dei canoni e di molti bandi ancora non pubblicati e da una burocrazia che soffoca qualsiasi tentativo di trovare soluzioni tempestive.

Le società chiedono di poter utilizzare le strutture sportive della città per svolgere attività sportiva in sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anti Covid, ma non hanno ottenuto risposte e si sono viste negare diritti acquisiti in un rimpallo tra atti e uffici snervante.

La Npl in particolare risulta vincitrice del bando indetto per la concessione della tensostruttura Palaceci di Latina come da comunicazioni del 21 Gennaio 2021 del dirigente al Patrimonio Diego Vicaro, e quindi ha sollecitato il Comune tramite PEC (Ufficio Valorizzazione del Patrimonio in data 2 Febbraio) per definire gli orari spettanti (il 50% delle ore), ma senza ottenere alcuna risposta. L'11 febbraio è lo stesso Vicaro a rimandare la questione al nuovo dirigente del servizio Patrimonio con gestione impianti sportivi Stefano Gargano, per poi riscrivere di nuovo il 18 febbraio e una seconda volta pochi giorni fa per comunicare ai controinteressati e quindi alla Npl, che sulla graduatoria ci sono due richieste di accesso agli atti. Che cosa significa? L'accesso agli atti inficia il rispetto della graduatoria? Se lo chiede la società ma non è l'unica domanda in una questione complessa come quella della gestione degli impianti sportivi, complicata dal Covid, ma mai chiarita e affrontata in modo dirimente e lineare in questi anni. Nelle ultime Pec il Comune chiede la documentazione che attesti il numero di iscritti e tesserati.

Emblematica e paradossale la situazione della NBT, che partecipa ai campionati di interesse nazionale Serie C Silver, Under 20 E, ed è assegnataria di orari di palestre siti presso istituti scolastici comunali. La società di basket, con i campionati alle porte, non ha ancora avuto indicazioni su quando potrà essere ripresa l'attività sportiva, definita dal CONI di interesse nazionale, nonostante la continua richiesta di colloqui e l'invio di PEC. Proprio riferendosi alla New basket time nell'ultima commissione sul Palabianchini l'assessore Emilio Ranieri aveva fatto capire che si stava avviando un percorso per dare l'uso del Palazzetto alla squadra che gioca un campionato di interesse nazionale: ad oggi però per il Palazzetto la squadra non ha ancora ricevuto risposte e non è stato rispettato l'impegno sulla possibilità di poter giocare un allenamento e una partita, ma nessun cenno ufficiale è arrivato. Questo, anche a fronte del fatto che la società di è detta pienamente ed immediatamente disponibile a firmare il protocollo Covid stabilito per l'utilizzo delle palestre del Comune, visto che anche il DPCM anti Covid in corso prevede che siano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di preminente interesse nazionale. Le squadre attendono un cenno: il tempo stringe e tanti tesserati e famiglie sono in attesa di capire se potranno fare sport nella loro città.