Lo studio clinico che dato il via libera all'autorizzazione è stato condotto su 44 mila persone tra Stati Uniti, Sud Africa e America Latina. Lo studio ha rilevato un'efficacia del vaccino del 67%. Gli effetti collaterali nello studio sono risultati generalmente lievi o moderati e sono stati risolti entro un paio di giorni dalla vaccinazione.

«Questo è il primo vaccino che può essere usato come dose singola», ha ricordato la direttrice esecutiva dell'Ema Emer Cooke.

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato la sua autorizzazione al vaccino monodose di Johnson & Johnson. A comunicarlo è la stessa agenzia su Twitter. L'Ema ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson a partire dai 18 anni.

