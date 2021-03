''Nonostante l'ingresso del M5S nella giunta Zingaretti, la Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone non saranno in pericolo grazie al Consiglio di Stato. La stazione appaltante Autostrade del Lazio, società suddivisa tra Regione Lazio e Anas, dovrà rispettare entro 30 giorni la sentenza del 15 febbraio scorso, in linea con quella del settembre 2018, che stabilisce la riscrizione della lettera di invito della gara e che garantirà a breve l'avvio dei cantieri, altrimenti sarà nominato a giorni un commissario ad acta". Lo afferma il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Angelo Tripodi.

"Il presidente Nicola Zingaretti è atteso in Aula sulla nostra interrogazione per la realizzazione dell'opera, anche perché sarà costretto a tornare sui suoi passi, a dare piena esecuzione a quanto stabilito dai giudici di Palazzo Spada ed a revocare la delibera regionale n.988 dell'11 dicembre scorso con cui si stralciano diverse opere per 491 milioni di euro. Meno male che siamo in uno Stato di diritto, così l'infrastruttura moderna è salva con decine di migliaia di posti lavoro in più nella fase dei cantieri e ad opera ultimata, oltre a spalancare gli investimenti sul territorio. Non possiamo perdere altri 3 anni, la transizione ecologica passa anche per un'infrastruttura all'avanguardia con la mobilità elettrica e non per le strade di campagna che producono più consumi e costi. Quindi vanno cancellati i colli di bottiglia nel sistema trasportistico che generano maggiore inquinamento'', conclude Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio.