E' scomparso ieri mattina all'età di 79 anni Angelo Severin, nome noto in città e legato alla storica famiglia di commercianti ancora attivi al centro di Aprilia. I funerali in forma ristretta si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa centrale di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti di piazza Roma. Oltre che per l'attività lavorativa, Angelo era un volto noto anche per l'attività politica che ha condotto nell'alveo della sinistra.

Assessore con la giunta Savian verso la fine degli anni ‘60, nel corso di quel periodo ricoprì anche il ruolo di vice sindaco e poi partecipò come candidato sindaco in quota Rifondazione Comunista alle elezioni comunali del 1995, le prime che contemplavano l'elezione diretta del sindaco, risultando eletto e svolgendo quindi il proprio ruolo come consigliere comunale. Ieri alla notizia della sua prematura scomparsa, quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo come persona, nel lavoro o nell'attività politica, si sono stretti attorno al dolore di parenti e familiari. Angelo lascia la moglie e due figli e nipoti, ai quali la nostra redazione rivolge le più sentite condoglianze.