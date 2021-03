Continua a prendere forma il nuovo piano parcheggi predisposto dal comune di Priverno. Dopo il via libero dello scorso febbraio per l'acquisizione di un lotto di terreno nei pressi del cimitero comunale, il nuovo piano parcheggi dell'Ente muove un altro passo verso la concretizzazione mediante l'acquisizione di un compendio immobiliare sito in viale Metabo, nota come ex arena Zicchieri, anche questo da adibire a stalli per la sosta dei veicoli; il progetto prevede la realizzazione di 60 posti, con un costo di 650 mila euro. Si tratta del compendio già destinato in passato ad arena cinematografica e costituito da un ampio spazio scoperto di circa 750 metri quadrati posto ad una più bassa quota di circa 6 metri rispetto al piano stradale viale Metabo.

Era l'area che un tempo fungeva da parterre della sala cinematografica; c'è poi il cortile di fronte all'edificio sovrastante di maggior dimensioni rispetto al fondo immobiliare, rampa d'accesso carrabile che collega il già indicato "parterre" con viale Metabo; intero piano sottostrada con ulteriore sottostante locale di sgombero accessibile solamente a mezzo di due feritoie finestrate che veniva utilizzato come "scena" del cinematografo e che è facente parte di un edificio che ricomprende anche altre unità immobiliari ai piani superiori di diversa titolarità; 3 corpi edilizi distaccati di modeste e precarie condizioni che venivano utilizzati quale garage-magazzino, biglietteria e sala proiezione; 2 bagni realizzati in ambiente di sottoscala. Il prezzo totale della compravendita dell'intero compendio immobiliare, attualmente prorietà di un privato, viene stabilito e concordato tra le parti in 230.000 euro.

Il pagamento verrà corrisposto con un acconto parziale, di 40.000 euro quale caparra confirmatoria e poi residuo di 190.000 euro a titolo di saldo entro il termine per la stipulazione del contratto definitivo. Come detto, l'investimento rientra nel piano parcheggi predisposto dal Comune con la delibera del 30 maggio 2020. Nello stesso disegno è prevista la realizzazione di un terzo parcheggio di 50 posti auto, a Borgo Sant'Antonio, da realizzare su un terreno privato di 800 metri quadrati, per un costo di 450 mila euro e il quarto in zona autolinee, su un terreno già di proprietà comunale dove verranno realizzati 40 posti auto ad un costo di 200 mila euro.