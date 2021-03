Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del plesso della scuola primaria di Borgo Vodice, afferente all'Istituto Omnicomprensivo "Giulio Cesare". Nella giornata odierna hanno preso avvio gli interventi per la sostituzione totale degli infissi della struttura, che garantiranno da un lato una più confortevole e sicura fruibilità degli spazi, dall'altro l'ottimizzazione dei consumi e delle relative emissioni.

Le opere, per un costo totale di 130mila euro, sono state interamente finanziate nell'ambito della Legge di Bilancio e rientrano nella programmazione dell'Amministrazione dedicata alla messa in sicurezza del patrimonio scolastico comunale: tali interventi, infatti, seguono il rinnovamento dell'asilo comunale "La tana degli Orsetti", l'ampliamento della scuola primaria di Borgo San Donato, l'efficientamento energetico del plesso di Mezzomonte e il rifacimento della palestra di Borgo Vodice, tanto per citarne alcuni, e precedono le opere di impermeabilizzazione in corso di affidamento per gran parte degli edifici scolastici comunali, in particolar modo per i plessi di Borgo Vodice e San Donato.

"Le scuole sono state da sempre una priorità e hanno rappresentato il punto di partenza della nostra attività amministrativa. Posso affermarlo a gran voce senza timore di smentita, abbiamo investito molto e continueremo a farlo perché crediamo nell'assoluta necessità di assicurare ai nostri bambini e ragazzi ambienti idonei alle diverse esigenze di un sistema scolastico in continua evoluzione, le cui strutture sono state per troppo tempo accantonate e non manutenute. – commenta il consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Sandro Dapit – Finora abbiamo investito oltre 2 milioni di euro, di questi ultimi circa il 60% sono stati finanziamenti pervenuti dagli enti sovraordinati, che siamo riusciti ad intercettare con una programmazione mirata e il lavoro sinergico degli uffici comunali. Sono numeri che parlano da soli e non hanno bisogno di ulteriori commenti".