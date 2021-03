Non li ha fermati nemmeno la pioggia, d'altronde lo scopo e l'obiettivo erano di quelli importanti. Ieri l'altro è stata una giornata dalle forti emozioni sia per i ragazzi del gruppo Motopippe di Latina che per quelli dei Motopatitori, ma soprattutto per i responsabili e gli ospiti della casa famiglia "Serena" di Maenza.

Sotto ad una pioggia che, per fortuna ha poi lasciato spazio a un po' di sereno, sono stati consegnati i frutti della raccolta fondi che ha visto impegnato il gruppo Motopippe e che ha ricevuto sostegno non solo dal territorio pontino. "La raccolta fondi - ci spiega Matteo Bonaldo - attraverso la vendita dei calendari 2021 ha visto la partecipazione dei motociclisti di tante zone d'Italia. Un particolare ringraziamento va ad Alessia Valletta che con il supporto dalla direttrice Suor Maria Campese ha avviato una raccolta fondi presso la scuola dell'infanzia San Marco di Latina.

Le motopippe ringraziano ancora tutti gli amici motociclisti per aver contribuito a dare un sorriso a chi purtroppo si trova a vivere delle situazioni difficili". Ieri dopo aver consegnato uova di cioccolata, i ragazzi hanno montato un trampolino elastico e un biliardino che da oggi sono a disposizione dei piccoli ospiti con la speranza di aver contribuito a qualche sorriso in più.