Una iniziativa voluta dal Prefetto Maurizio Falco per celebrare la Giornata dell'Unità nazionale.

Il palazzo della Prefettura, in piazza della Libertà, illuminato col tricolore per celebrare, il 17 marzo, la giornata dell'Unità nazionale. Da stasera il palazzo che ospita gli uffici della Prefettura e della Provincia di Latina è stati illuminato coi colori della bandiera italiana, bianco rosso e verde.

