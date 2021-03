"L'adesione del Comune di Cori alla fondazione dell'Associazione "Città del Formaggio" – come sottolinea l'Assessore all'Agricoltura Simonetta Imperia - consentirà alle imprese lattiero-casearie di entrare in un circuito identitario che avrà un suo Marchio, di beneficiare di servizi e attività di promozione utili al rilancio di un'attività che, sul nostro territorio, sta riprendendo vigore con l'ingresso di nuove generazione di allevatori che stanno sviluppando progetti interessanti. L'Assessorato all'Agricoltura intende incoraggiare e sostenere questi progetti e, tra breve, quando saranno espletate le formalità costitutive dell'Associazione, procederemo a concretizzare le iniziative già annunciate a molti di questi giovani imprenditori. "

L'Associazione si propone anche di rappresentare un supporto nella definizione di Accordi di Programma con le Istituzioni Centrali e Regionali per la definizione di servizi che favoriscano lo sviluppo delle imprese del settore: dai gruppi di acquisto, al marketing; dalla ricerca alla formazione degli operatori.

Come sottolinea il Sindaco Mauro Primio De Lillis: "Le finalità dell'Associazione sono molto ampie. E questo significa avere una visione culturale dello sviluppo del territorio integrata tra tutte le risorse disponibili: dalle attività produttive, al paesaggio ed all'ambiente fino al patrimonio monumentale ed all'offerta turistica".

L'Associazione non avrà fini di lucro ed opererà per sostenere e sviluppare la qualità delle produzioni casearie e dei territori aderenti.

L'iniziativa ha incontrato l'interesse di Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell' Agricoltura del Lazio) e ALI (Autonomie Locali Italiane - Lega delle Autonomie del Lazio) che metteranno a disposizione dei Comuni Soci Fondatori sia la sede sia il supporto tecnico-amministrativo per la sua costituzione, al fine di contribuire alla promozione delle identità territoriali italiane.

L'Amministrazione del Comune di Cori, con deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 2021, ha approvato l'adesione, come Socio Fondatore, alla costituenda Associazione "Città del Formaggio".

