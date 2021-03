È stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti interessati a collaborare con il Comune di Latina alla predisposizione di una proposta progettuale a valere sull'Avviso Pubblico "Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio", promosso e finanziato dalla Regione Lazio.

L'Avviso della Regione è finalizzato alla concessione di contributi, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19, rivolto a Associazioni e/o Fondazioni, costituite o da costituire, operanti nel campo del turismo, per sostenere le imprese, gli operatori del settore, le eccellenze del Lazio e i soggetti pubblici impegnati nella promozione del territorio per migliorare e qualificare i prodotti turistici esistenti, per crearne di nuovi, aumentare arrivi e presenze, incrementare la quota di internazionalizzazione, migliorare l'innovazione degli strumenti di comunicazione e ripensare il sistema informativo turistico locale e regionale.

Il Comune di Latina, di concerto con i Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Priverno, Norma, Pontinia e altri enti pubblici del territorio pontino, ritiene fondamentale partecipare all'Avviso della Regione presentando una proposta progettuale. La stessa dovrà essere finalizzata ad aumentare l'attrattività dell'ambito territoriale individuato, la sua riconoscibilità come brand e sostenere lo sviluppo economico del territorio partendo da una migliore utilizzazione del potenziale attrattivo di beni culturali e paesaggistici che possano fare da volano di attrazione turistica.

Tutti i dettagli relativi all'ambito progettuale da sviluppare, agli obiettivi delle proposte progettuali e alle modalità di presentazione della manifestazione di interesse sono contenuti nell'Avviso del Comune di Latina consultabile a questo link (CLICCA QUI)

La manifestazione dovrà essere trasmessa entro il 28 marzo 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.latina.it e nell'oggetto dovrà essere indicato "Avviso di manifestazione di interesse per la predisposizione di una proposta progettuale a valere sull'Avviso Pubblico Regionale "Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio".

L'Assessora alle Attività Produttive Simona Lepori: «Il bando regionale ha raccolto molte richieste e il Suap, l'ufficio del turismo e i Comuni tutti hanno mostrato attenzione e interesse al turismo. Con questa prima rete pubblico/privato stiamo gettando le basi per il rilancio di una nuova destinazione turistica, ma anche una pronta ripartenza di tutte le attività economiche ad essa correlate. Ringrazio gli uffici per la celerità con la quale hanno portato avanti il lavoro, che ci ha consentito, nonostante la complessità del progetto nel quale sono coinvolti molteplici attori, di rispettare tempi e scadenze».