Fino al 27 marzo la fontana sarà illuminata di giallo per il mese della prevenzione dell'endometriosi.

Le parole del Sindaco Coletta: «È un altro luogo storico di Latina che torna a splendere. Siamo dispiaciuti di non poter condividere con i cittadini questo momento a causa delle restrizioni rese necessarie dalla pandemia. Ma siamo certi che presto anche questa piazza e questa fontana torneranno ad essere un luogo di incontro e di vita sociale per tanti latinensi».

