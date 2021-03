Torna a crescere in maniera importante il mercato delle auto nel Lazio. Dopo mesi di difficoltà legati all'emergenza sanitaria l'intero comparto mostra segnali di ripresa. Nel corso degli ultimi mesi del 2020, infatti, crescono i passaggi di proprietà delle auto usate del 6,9% (165.405 atti), un dato superiore alla media nazionale (+3,4%). La regione si posiziona al 2° posto in Italia per numerosità, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne si classifica all'8° posto con 341,6 passaggi netti ogni 10mila abitanti. Tra le province la classifica per numero di passaggi di proprietà vede in testa Roma con 117.921 atti (+6,2%), seguita da Latina con 17.665 (+10,7%), Frosinone con 14.485 (+4,5%), Viterbo con 10.243 (+12,0%), e Rieti con 5.091 (+6,0%). Rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione cambia: prima Rieti con 386,7 passaggi ogni 10 mila abitanti, seguita da Viterbo (386,3), Latina (374,7), Frosinone (356,9) e, fanalino di coda, Roma (330,5).

Numeri che testimoniano la bontà del mercato delle auto usate Roma grazie alle tante opportunità che questo segmento offre agli automobilisti. Dal punto di vista delle motorizzazioni è ancora una volta il diesel con il 54% delle preferenze. Seguono le auto a benzina con il 39%. Rimangono indietro le ibride e le elettriche con il 2,5% delle richieste totali, a testimonianza di un mercato ancora giovane per queste motorizzazioni. Il modello più gettonato è in assoluto la Smart Fortwo, tra le ibride molto richiesta è la Toyota Yaris, mentre tra le elettriche si affaccia sul mercato dell'usato la Tesla Model 3.

Il prezzo medio di vendita delle automobili usate è di 13.670 euro, in linea col dato nazionale. Per acquistare una vettura tra le province "più care" troviamo ai primi posti Frosinone, con un prezzo medio di €16.310. Seguono Roma (€13.740), Latina (€12.240), Viterbo (€10.690), e la "più economica" Rieti con € 10.670. I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 21.820) o ibride (€ 22.600). L'età media delle vetture proposte è di 7,7 anni.

Le auto nuove

Come detto in precedenza anche il mercato delle auto nuove mostra segni di ripresa. Merito anche dei tanti incentivi proposti dalla Regione per l'acquisto di auto nuove elettriche, ibride, GPL, metano e idrogeno, che si aggiungono a quelli statali. Nello specifico si va dai 3.500 euro per un'elettrica ai 1.000 euro per un veicolo GPL benzina, Metano, e Idrogeno. Il bonus riservato ai veicoli ibridi, plug-in hybrid e mild-hybrid è di 2.000 euro. Rientrano nel contributo di 2.000 euro tutte le tipologie di HYBRID purché abbiano emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 110 g/km come riportato nel libretto di circolazione.

Gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche nel Lazio sono riservati ai residenti dei Comuni della Zona "Agglomerato di Roma" e Zona "Valle del Sacco". Il bonus viene erogato rottamando un veicolo benzina fino ad Euro 3 incluso e diesel fino ad Euro 5 incluso, con conseguente acquisto di una autovettura (categoria M1) di nuova immatricolazione a basse emissioni di CO2), non superiori a 110 g/km come riportato nel libretto di circolazione.