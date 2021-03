La proposta di progetto per il miglioramento della sostenibilità ambientale del parcheggio della stazione ferroviaria di Latina Scalo, presentata dal Comune nell'ambito del percorso attivato dalla Regione Lazio denominato "Ossigeno", è stata inserita nella graduatoria finale e quindi ammessa al finanziamento.

Il progetto prevede la piantumazione di 101 alberi e 18 arbusti nelle aiuole già presenti all'interno del parcheggio, mentre ulteriori riquadri idonei a ospitare un nuovo filare di platani saranno realizzati sul marciapiede di viale Marco Aurelio.

Il progetto è stato interamente elaborato dagli uffici dei Servizi Decoro e Ambiente e prevede che la messa a dimora delle 119 piante sia a carico della Regione per euro 34.861,27. A carico del Comune la cifra di euro 81.492,82 per la restante parte del progetto, tra cui eliminazione robinie con ceppaia, realizzazione aiuole su viale Marco Aurelio per la messa a dimora dei platani, potature e manutenzione per due anni con garanzia di attecchimento.