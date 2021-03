Riprendono a pieno ritmo le vaccinazioni anti Covid nel Centro Anziani di via Vittorio Veneto. Ieri il tasso di rinunce è stato del 5,7%, in linea con la media di rinunce che c'era prima del nuovo pronunciamento dell'Ema. A breve nuovi spazi a disposizione per i vaccini, che consentiranno un aumento immediato del 50% delle postazioni a disposizione per le somministrazioni vaccinali. Il Sindaco Damiano Coletta: «Stiamo dimostrando grande senso di responsabilità come cittadinanza. Ci continuiamo a vaccinare per tutelare la nostra salute e per senso di responsabilità nei confronti degli altri. Sono orgoglioso di rappresentare la comunità».