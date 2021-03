"Il Parco Faustinella di Latina Scalo è stato deturpato da una potatura eccessiva degli alberi. Basta poco per rendersi conto che le piante sono state potate in malo modo, con tutti i rami tagliati e solo pochi piccoli innesti lasciati intatti. I residenti e chi usufruisce normalmente del parco sono rimasti allibiti da questa opera di potatura spietata". Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, il senatore Nicola Calandrini.

"Per questo ho presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale per sapere se approfondirà la questione con la cooperativa Il Quadrifoglio, che da qualche mese si è aggiudicata la gestione dell'intero parco. Mi aspetto che il Comune e gli assessori competenti chiariscano se ravvisavano la necessità di un intervento di manutenzione così invadente, e soprattutto voglio che sia chiarito se il taglio ai rami ha arrecato danni alle piante. Con l'affidamento ad una cooperativa ci saremmo aspettati una maggiore tutela per il parco tutto e non certo interventi così drastici per le piante. Spero che questo tipo di potatura sia motivata da comprovate esigenze di manutenzione delle piante, perché, visti i risultati estetici, quel che sembra è che sia stata una maldestra improvvisazione".