Si celebra oggi, in tutto il mondo, la Giornata dell'Acqua, appuntamento annuale dedicato alle riflessioni sull'utilizzo e la gestione della risorsa idrica. Un momento celebrato anche da Acqualatina, che proprio in occasione della ricorrenza istituita dall'Onu per sancire l'importanza della preziosa risorsa, ricorda l'impegno svolto sul territorio.

Nel bilancio di Acqualatina ci sono oltre79mila controlli annuali sulla qualità dell'acqua potabile, oltre 32mila controlli annuali sulla qualità delle acque reflue e un aumento del 100% dei depuratori autorizzati allo scarico. "Tutelando l'ambiente tuteliamo noi", si legge in chiusura di un video che la stessa società ha preparato proprio per celebrare la ricorrenza.