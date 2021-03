"Il bando per selezionare il personale Ata va prorogato, in quanto in questa fase di restrizioni legate al Covid19 non è possibile garantire la massima partecipazione a tutti, in tempi stretti".

Lo afferma in una nota il segretario provinciale del Sindacato Snals Canio Miele

Il bando pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università prevede che la domanda, esclusivamente online, si può presentare fino alle ore 23.59 del 22 aprile 2021, sette giorni su sette, 24 ore su 24. Per farlo servono le credenziali o lo Spid e dunque i cittadini o fanno da soli o devono rivolgersi ai sindacati. Ma considerata la scadenza ravvicinata, è evidente che si rischia di intasare il servizio offerto dai sindacati.

Oltretutto, non va dimenticato che molte delle persone che puntavano a partecipare a questo concorso stanno ancora seguendo i corsi di formazione per acquisire maggior punteggio e questi corsi, a causa sempre delle restrizioni per il Covid, hanno subito rinvii o rallentamenti. Per questo motivo appare evidente come sia necessario prevedere uno spostamento dei termini del concorso, al fine di garantire la massima partecipazione possibile.

Una proroga dei tempi di iscrizione deve a mio avviso essere concessa dal Governo".