Oggi comincia una vera sfida per l'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" Formia-Ventotene.

Al via il Corso di Educazione Civica con il professore Paride Dobloni, storico della shoah e professore di storia e filosofia. Un percorso tra "i diritti negati e conquistati" organizzato dal dirigente scolastico Vito Costanzo con la collaborazione delle docenti Carmen Stanislao, Lucilla D'Anella, Giuliana Amendola ed Emanuela Notaro. L'intento è quello di porre le basi per un Progetto didattico per il prossimo biennio in cui i bambini e le bambine della scuola dell'infanzia e primaria, da protagonisti attivi, comprendano quanto le scelte individuali e collettive possano fare la differenza tra il bene e il male. «A scuola si vive, si progetta, si cresce. In una parola, si diventa cittadini».

Queste le parole di Dobloni e condivise dal Dirigente e dalle Insegnanti che, in oltre 60 hanno aderito e si sono mostrate pronte ad un confronto attivo su tematiche che coinvolgono adulti e bambini sui diritti dell'uomo in quanto essere umano, prima ancora che cittadino. Riflessioni per un curricolo verticale che insegni ai bambini il diritto di avere diritto. «Nella mia attività di formatore e conferenziere, porto sempre con me un "Survivors' kit", una valigia della memoria piena di documenti e oggetti sui diritti umani e contro il negazionismo e il razzismo. Da anni è diventata la mia coperta di Linus. Perché la storia si fa con i documenti. E ho capito che mostrarli e magari "appenderli" in bella mostra durante la lezione o la conferenza equivale a dire: "appendiamo" nella nostra coscienza di cittadini le cose che contano". Commenta Dobloni. «Il percorso con Paride Dobloni consente a tutti noi di sentirci proiettati in quella normalità che oggi ci appare un privilegio - afferma il dirigente scolastico Costanzo - Quella normalità torni il più presto possibile, e in quella normalità le Docenti sapranno restituire ai bambini quello che l'emergenza ha sacrificato. Il percorso con il prof. Dobloni ha questo obiettivo fondamentale».