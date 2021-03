Promuovere programmi di intervento volti alla valorizzazione dei poli di attrazione turistica e del patrimonio esistente, in termini di risorse e competenze. Questo l'obiettivo che la Regione Lazio ha voluto perseguire con la pubblicazione del Bando dedicato al rilancio delle destinazioni turistiche, così come espresse nel Piano Turistico Triennale 2020-2022. Finalità che la Camera di Commercio Frosinone Latina ha voluto condividere in una stagione così critica per la ripresa, in quanto si tratta di uno strumento a sostegno delle realtà produttive del territorio. Il Bando, in particolare, focalizza l'attenzione sul Turismo, uno dei primi settori ad essere colpito dagli effetti - in gran parte purtroppo non ancora quantificabili - dell'emergenza epidemiologica in atto e che sarà probabilmente il più lento a riprendersi; occorrono finanziamenti, misure puntuali ed una strategia specifica capace di generare nuovi flussi economici in entrata per restituire vitalità ad uno degli elementi di identità più forti della nostra realtà regionale.

"Attualmente ci sono tanti modi per sostenere il turismo, l'importante è fare attenzione a non sacrificare i suoi naturali alleati - cultura, sport, ambiente, arte e storia, enogastronomia - e proprio su questi segmenti la Regione Lazio assicura interesse e volontà di potenziamento in quanto espressioni di un'unica realtà territoriale complessa e variegata - si legge nella nota dell'ente - Al territorio si chiede di esprimere proposte progettuali orientate al miglioramento del posizionamento turistico, a sostenere i prodotti tematici, a promuovere sia il prodotto che la destinazione, ad incrementare la quota di internazionalizzazione, a rafforzare la presenza sistematica sul web migliorando l'innovazione degli strumenti dei comunicazione ed intercettando nuove modalità di diffusione dell'informazione turistica, a creare un'offerta integrata ed articolata di servizi attraverso l'organizzazione degli attori territoriali. Progetti, in sintesi, capaci di rafforzare e qualificare la narrazione dei punti di forza e delle eccellenze turistiche locali creando, al contempo, nuove e importanti occasioni per superare i limiti della piccola dimensione. La Camera di Commercio intende sostenere questa azione straordinaria mettendo a disposizione dei soggetti interessati le proprie competenze e professionalità tecniche a supporto dei piani progettuali da presentare e che meglio esprimono temi valoriali per il sistema economico locale, anche prevedendo un coinvolgimento attraverso i propri Organismi partecipati".