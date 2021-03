L'iniziativa che era prevista per domani, denominata "Buona Domenica", che avrebbe previsto l'istituzione dell'isola pedonale dalle 9 alle 17 nel tratto di lungomare fra Capoportiere e Rio Martino ogni ultima domenica del mese, è stata annullata in ottemperanza alle attuali restrizioni anti-Covid imposte dalla cosiddetta "zona rossa".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli