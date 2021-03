Resteranno chiuse, sia martedì che mercoledì, le scuole nel territorio di Cori. A decretarlo, tramite apposita ordinanza, è il sindaco Mauro De Lillis. Alla base della decisione, gli alti tassi di contagio nel territorio, tra i più elevati della provincia. E considerato che con le festività pasquali i contatti tra persone saranno inevitabilmente incrementati, il sindaco ha deciso di sospendere le attività didattiche di tutte le scuole fino al 31 marzo, anche se il Lazio venisse classificata in zona arancione.

"Occorre circoscrivere le occasioni di assembramento, comprese quelle connesse all'entrata ed all'uscita degli studenti dalle scuole - si legge nell'ordinanza - Ritenuto, quindi, di dover disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado site nel territorio del Comune di Cori fino al 31 Marzo 2021. Considerato che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria".