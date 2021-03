Una riorganizzazione della campagna vaccinale è stato il primo atto della Direttrice Generale Silvia Cavalli che si è insediata lunedì alla guida della Asl di Latina.

In prima analisi è stata affrontata la criticità emersa in relazione alle vaccinazioni per i pazienti over 80 e, grazie all'intervento della Direttrice Generale presso la Regione Lazio, che ha prontamente collaborato, è giunto ieri un lotto di dosi aggiuntive che verranno distribuite a partire da lunedì ai 257 Medici di Medicina Generale aderenti alla campagna vaccinale.

7 i punti di distribuzione individuati presso le farmacie ospedaliere e le sedi distrettuali. "Si coglie l'occasione per ringraziare i MMG, preziosi alleati, che in questi mesi sono sempre stati in prima linea per il contrasto alla pandemia e per proteggere le categorie più fragili", afferma il direttore generale Silvia Cavalli.