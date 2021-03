Fino alla domenica di Pasqua, 4 aprile 2021, è esposta all'Abbazia di Valvisciolo una copia conforme a grandezza naturale della Santa Sindone.

"La copia del sacro telo è posizionata all'interno della navata laterale ed è stata portata a Sermoneta dai Templari Cattolici di Italia, per favorire la preghiera e la meditazione - si legge in una nota diffusa dal Comune - I Templari stessi, che hanno organizzato l'evento con i patrocini ufficiali del Comune di Sermoneta e della stessa abbazia cistercense, saranno presenti quali custodi della Sacra tela e saranno a disposizione dei fedeli per spiegare il legame che intercorre tra questa preziosa reliquia e l'antico ordine dei Templari".