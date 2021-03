Sarà trasmesso direttamente da Terracina, più precisamente dal Santuario di Santa Maria della Delibera, il rosario presieduto dal vescovo Mariano Crociata e che andrà in diretta, questa sera, su Tv2000 (canale 28 e 157 di Sky), InBlu2000 e su Facebook.

Si chiama "Prega con Noi" l'evento che Tv2000 e InBlu hanno organizzato per fedeli, famiglie e comunità religiose, invitati a ritrovarsi questa sera, alle 20.50, per pregare insieme in un momento storico che vede impossibile riunirsi fisicamente, ma non spiritualmente.