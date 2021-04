Il Consiglio comunale di Aprilia approva il bilancio preventivo 2021-2023, il Dup e il piano triennale delle opere pubbliche al termine di una seduta lampo. Poco più di un'ora e mezza per approvare alcuni tra i punti più importanti per la macchina amministrativa, tra i quali proprio il bilancio che è stato licenziato in poco più di 10 minuti con 15 voti a favore e 7 contrari (Lazzarini, Grammatico, Giusfredi, Zingaretti, Vulcano, Boi e Renzi) al termine di un dibattito inesistente, che ha potuto contare solo sulla relazione dell'assessore alle Finanze, Lanfranco Principi, che ha illustrato i punti principali dell'azione di governo. Nessuno tra i consiglieri d'opposizione è infatti intervenuto pubblicamente per motivare il proprio no, un silenzio che ha "spiazzato" anche la stessa maggioranza civica che era pronta a intervenire con il sindaco e i consiglieri, ma a quel punto ha preferito soprassedere. L'unico intervento della minoranza in oltre un'ora di Consiglio è stato quello di Davide Zingaretti, ma non sul bilancio bensì sull'approvazione del Documento Unico di programmzione (Dup). " E' opportuno - ha detto Zingaretti - che l'amministrazione provveda all'assetto per la gestione dei fondi del Next Generation Eu, inoltre nel nostro Comune persistono evidenti difficoltà nella gestione dei tributi e perciò riteniamo non più procrastinabile la predisposizione di una banca dati unica. Infine ribadiamo in questa sede la proposta di creazione di un tavolo di lavoro, anche attraverso la Commissione Finanze, i n vista delle novità sulla Tari".