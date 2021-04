"Con il vaccino Johnson&Johnson inizieranno dal 20 aprile prossimo le vaccinazioni nelle farmacie per la fascia di età 55-60 anni" . Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervistato da SkyTg24.

Zingaretti ha poi aggiunto di essere preoccupato "per la distribuzione delle case farmaceutiche. Il problema sono le dosi per i richiami. Quando, come nel caso del Lazio, hai fatto oltre 1 milione di vaccinazioni, bisogna continuare stando molto attenti ad avere i magazzini pieni per assicurare la seconda dose".

Una preoccupazione a cui si aggiunge l'allarme da parte dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato per i rifornimenti del vaccino AstraZeneca: "Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di AstraZeneca , saremo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni". E D'Amato spiega che è stata messa in funzione "una macchina imponente che non deve fermarsi. Da mercoledì notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per la fascia 66 e 67 anni e sono già oltre 36 mila i prenotati. In totale abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Ma servono le dosi".