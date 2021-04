Trenta giorni: questo il tempo concesso dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla Provincia di Latina per presentare un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento, trasferimento e smaltimento dei rifiuti, in cui ci si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti, come previsto dal decreto legislativo 152/2006.

La questione era già emersa nelle scorse settimane, quando il sindaco di Latina, Damiano Coletta, spiegava che il Comune stava valutando la possibilità di realizzare un impianto a Borgo San Michele - idea poi bocciata dalla stessa Lbc - poiché la Regione impone alle province di essere autonome in materia di rifiuti.

Inoltre, sempre nell'atto firmato da Zingaretti, viene ordinato alla Centro Servizi Ambientali gestore dell'impianto di Castelforte, di conferire - a partire dal 13 aprile - gli scarti prodotti pari a 100 tonnellate al giorno, presso la discarica Ecologia Viterbo, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell'Ambito Territoriale di Latina