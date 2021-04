Questa mattina i ragazzi della Lega Giovani di Latina hanno donato le uova di Pasqua ai reparti pediatria e neonatologia dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

"E' stato il modo che abbiamo scelto per esprimere la nostra vicinanza ed addolcire un po' di più questo triste momento a tutti quei bambini che non potranno festeggiare, anche quest'anno, una normale Pasqua in famiglia o con i propri coetanei".